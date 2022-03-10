الري تكشف موعد انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع

كتب- أحمد مسعد:

قال محمد غانم المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إنه من المقرر انتهاء المرحلة الأولى من المشروع القومي لتأهيل الترع منتصف العام الجاري، والتي بدأت في عام 2020، مشيرًا إلى أنها تستهدف تأهيل 7 آلاف كيلو متر من الترع على مستوى محافظات الجمهورية.

وأضاف "غانم"، في تصريحات لمصراوي، أنه تم حتى الآن الانتهاء من تأهيل 4 آلاف و579 كيلو متر يتم العمل فيها حاليًا، للمرحلة الأولى من مشروع تأهيل وتبطين الترع والتي تشمل جميع محافظات الجمهورية.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري، أن هناك شقين في المنظومة المائية، هما الترع والأرض الزراعية، لافتًا إلى أن الترع يتم تأهيلها، أما بالنسبة للأراضي الزراعية فتستهدف الوزارة تطبيق نظم الري الحديثة لتقليل استهلاك الأرض من المياه، والاستفادة من كل قطرة مياه.

وأشار إلى أن أعمال التأهيل الجارية سيكون لها مردود اقتصادي واجتماعي ملموس في المناطق التي يتم التنفيذ فيها وتؤدي إلى تحقيق نقلة حضارية في تلك المناطق، و ستسهم بشكل كبير في تحسين البيئة وتحسين مستوى معيشة المواطنين، كما أن تنفيذ أعمال تأهيل الترع سيسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المائية من خلال ترشيد الاستخدامات المائية وحل مشكلات توصيل المياه في نهايات الترع.

يذكر أن مشروع تأهيل وتبطين الترع يأتي ضمن المشروعات التي يتم تنفيذها لترشيد استخدام الموارد المائية كأحد محاور الاستراتيجية القومية للموارد المائية 2037، والتي تهدف إلى توفير الموارد المائية المطلوبة لكافة القطاعات المستفيدة من الموارد المائية.