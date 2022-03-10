القوات البحرية المصرية والفرنسية تنفذان تدريبًا عابرًا بنطاق قاعدة برنيس

كتب- محمد سامي:

نفذت القوات البحرية المصرية ونظيرتها الفرنسية تدريبًا بحريًا عابرًا في نطاق الأسطول الجنوبي، باشتراك الفرقاطة المصرية (الإسكندرية) مع حاملة المروحيات الفرنسية (MISTRAL) والفرقاطة الشبحية الفرنسية (COURBET).

وتضمنت التدريبات مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، ومنها تمارين المواصلات الإشارية، وأعمال تنظيم القيادة والسيطرة للتعامل مع التهديدات المتزامنة أثناء الإبحار (سطحي، جوي، تحت السطح) بالإضافة إلى تمرين تصوير جوي وتنفيذ تبادل أسطح الطيران بواسطة الطائرة الهليكوبتر، إلى جانب تمارين رمي المدفعية السطحية وتمارين الدفاع الجوي المشترك.

وتأتي تلك التدريبات تأكيدًا للشراكة الاستراتيجية والعلاقات الثنائية الممتدة بين القوات المسلحة المصرية ونظيرتها الفرنسية بما يساهم بشكل فعّال في حفظ الأمن والاستقرار البحري في المنطقة.