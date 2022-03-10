وظائف القوى العاملة.. مد فترة قبول طلبات العمل على مهنة التمريض بالكويت

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، اليوم الخميس، مد فترة قبول طلبات الممرضات للعمل بإحدى المؤسسات الطبية في دولة الكويت، من اليوم وحتى الاثنين المقبل، براتب شهري يوازي 22 ألف جنيه، فضلا عن توفير بدل السكن وتذكرة السفر.

وأشار وزير القوى العاملة، في بيان، اليوم الخميس، إلى أنه لن تقبل أية طلبات غير مستوفية للشروط المطلوبة.

وأوضح الوزير أنه يشترط في المتقدمات من الممرضات "إناث فقط"، أن يكن من الحاصلات على بكالوريوس التمريض من جامعات عين شمس والقاهرة والإسكندرية، فضلا عن وجود خبرة لا تقل عن 4 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية والتأكيد بالحصول على جرعتين من إحدى اللقاحات المعترف بها للسفر للخارج.

وأشار سعفان إلى أن الطلبات تقدم إلى الإدارة العامة للتشغيل بالخارج، بديوان عام وزارة القوى العاملة بشارع يوسف عباس - مدينة نصر- القاهرة، من اليوم الخميس وحتى الاثنين المقبل من الساعة التاسعة صباحًا حتى الواحدة ظهرًا، وترفق بالطلبات نموذج من السيرة الذاتية، وشهادة المؤهل، وشهادة الخبرة، وصور جواز السفر ساري.



وأكد الوزير أن مكاتب التمثيل العمالي التابعة للوزارة بالخارج تبذل كل الجهد من أجل تسويق العمالة المصرية وتوفير فرص عمل لها بأسواق العمل بهذه الدول.