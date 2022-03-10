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قد تصل لـ "عاصفة".. الرياح المحملة بالرمال والأتربة تضرب هذه المناطق الآن

04:10 م الخميس 10 مارس 2022
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    الرياح المحملة بالرمال والأتربة
  • عرض 4 صورة
    الرياح المحملة بالرمال والأتربة
  • عرض 4 صورة
    الرياح المحملة بالرمال والأتربة
  • عرض 4 صورة
    الرياح المحملة بالرمال والأتربة
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كتب- محمد نصار:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية آخر تحركات موجة الرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وقالت الهيئة، في تنويه عاجل، عبر صفحتها على فيسبوك، اليوم الخميس: الرمال المثارة تؤثر بقوة على شمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية: نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد (المنيا - بني سويف - الفيوم)، وقد تصل إلى حد العاصفة وتنخفض مستوى الرؤية الأفقية بشكل ملحوظ.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أنه من المتوقع أن تتقدم الرمال المثارة إلى مناطق من خليج السويس وسيناء مع تقدم الوقت.

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رياح متربة عاصفة رملية الطقس
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