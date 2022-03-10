رئيس "الأسقفية": أسبوع الصلاة من أجل الوحدة فرصة لتقديم المحبة

كتب- مينا غالي:

شارك الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، في قداس أسبوع الصلاة من أجل الوحدة الذي ترأسه قداسة البابا تواضروس الثاني بمشاركة ممثلين عن كافة الطوائف المسيحية في مصر، حيث اصطحب رئيس الأساقفة وفدًا من الكنيسة الأسقفية للمشاركة في الصلاة.

وقال رئيس الأساقفة، في بيان، اليوم الخميس، إن أسبوع الصلاة من أجل الوحدة فرصة لتقديم محبة المسيح للجميع بعد أن قدم نفسه كذبيحة للفداء، مؤكدًا أن المشاركة في الصلاة مع الطوائف المختلفة لا تعني الذوبان إنما الوحدة هنا في الهدف وهو المحبة.

وأضاف رئيس الأساقفة: الطوائف المختلفة أعضاء في جسد المسيح الواحد يخدمون تحت راية وطن واحد من أجل خير الجميع مقدمًا الشكر للبابا تواضروس الثاني الذي استقبل كافة الطوائف أمس بقلب منفتح حيث قدم كلمة روحية جميلة وفارقة.

كان وفد الكنيسة الأسقفية قد تضمن كلا من الكنن بهيج رمزي والقس يشوع بخيت العميد المساعد بكاتدرائية جميع القديسين الأسقفية بالزمالك والقس فايز نادي راعي الكنيسة الأسقفية بعين شمس.

جدير بالذكر أن الكنيسة الأسقفية استضافت افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة هذا العام وهي الفعالية التي ينظمها مجلس كنائس مصر سنويًا.