حماية المستهلك: حملات رقابية على الأسواق ومصادرة سلع مجهولة المصدر



كتب- محمد سامي:

شن جهاز حماية المستهلك في قطاعي القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن الدلتا العديد من الحملات لضبط الأسواق بالتعاون مع التفتيش الصيدلي والرقابة الإدارية ومديريات التموين والصحة ومباحث التموين وإدارة العلاج الحر.

قطاع القاهرة الكبرى:

أولا: فرعي القاهرة والجيزة

تم شن 18 حملة لضبط الأسواق ومنع أي ممارسات لتضليل المستهلكين وإنفاذًا لقانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 وذلك بالقاهرة والجيزة وتم تحريرر 11 محضر عدم إصدار فواتير قانونية وغش و إعلانات مضللة وخداع المستهلك وعدم كتابة البيانات باللغة العربية وأخيرًا حيازة سلع منتهية الصلاحية.

ثانيا: فرع القليوبية

تم ضبط 1250 فلتر سيارة متنوع و380 عبوة زيت سعة 500 جرام و350 كجم زيت سيارات داخل تانك غير مدون عليهم بيانات ومجهولين المصدر، وتحرير 16 محضر سلع ومنتجات مجهولة المصدر، والإعلان عن الأوكازيون بدون تصريح وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إصدار فواتير.

قطاع وجه بحري ومدن الدلتا:

أولا: فرع الشرقية

تم ضبط كميات كبيرة من المستلزمات الطبية غير مسجلة بوزارة الصحة بالإضافة إلى ضبط كمية من الأدوية مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وغير مسموح بتداولها خارج المستشفيات الحكومية.

كما تم ضبط كمية من الأدوية البيطرية والأعلاف مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية وتحرير 56 محضرًا لحيازة سلع ومنتجات مجهولة المصدر وعدم الحصول على تصريح الأوكازيون الشتوي.

ثانيا: فرع المنوفية

تم ضبط كمية من أطقم ورق الدبرياج وتيل الفرامل ومادة لحام غير مدون عليها أي بيانات باللغة العربية ومجهولة المصدر، وتحرير 7 محاضر عدم إصدار فواتير وعدم الإعلان عن الأسعار.

ثالثا: فرع الدقهلية

تم ضبط 7 مخازن لتجميع الزيوت المستعملة (طعام وسيارات) وتم التحفظ على 214 طنا و400 كجم زيوت مستعملة، بالإضافة إلى ضبط محل لبيع المبيدات الزراعية لحيازته مبيدات زراعية منتهية الصلاحية وتحرير 36 محضرا لعدم وجود تصريح بالأوكازيون وعدم الإعلان عن الأسعار وعدم حمل شهادات صحية.

رابعا: فرع كفرالشيخ

تم المرور على عدد من المحلات وتحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وبيع منتجات مجهولة المصدر والذبح خارج المجازر الحكومية.

خامسا: فرع البحيرة

تم تحرير 13 محضرا ضد عدد من المنشآت التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم وضع سياسة الاستبدال والاسترجاع وعدم إصدار فواتير ضريبية تقدم لجمهور المستهلكين بالمخالفة لقانون حماية المستهلك.

سادسا: فرع الإسكندرية

تم ضبط كمية من السجائر الأجنبية المهربة وليس عليها البندرول الخاص بوزارة المالية بالاضافة إلى ضبط مخزن بدون ترخيص للمستلزمات الطبية بحيازته كمية كبيرة من الأدوية المهربة ومجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي، وتحرير 41 محضرا ضد مجموعة من المنشآت التجارية لعدم وجود ترخيص بإقامة أوكازيون وعدم الإعلان عن السعر الشامل للسلع والخدمات، وعدم إصدار فواتير قانونية لجموع المستهلكين، ومخالفة سياسة الاستبدال والاسترجاع، وعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية بالمخالفة لقرار رئيس مجلس الوزراء.