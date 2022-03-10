رمال على القاهرة الآن.. الأرصاد تكشف تطورات حالة الطقس

السيسي ونظيره الطاجيكي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين



كتب- محمد نصار:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية استمرار نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد ومناطق من القاهرة الكبرى يصاحبها انخفاض مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت الهيئة، في بيان عاجل قبل دقائق، إنه من المتوقع أن تتقدم لمناطق من سيناء مع تقدم الوقت.

كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الدلتا.

وتبلغ سرعة الرياح على القاهرة الآن 24 عقدة والظاهرة المؤثرة هي الرمال المثارة ويبلغ مستوى الرؤية الأفقية 4000 متر.