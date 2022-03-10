السيسي: تعزيز التعاون وتبادل الخبرات مع دولة طاجيكستان

السيسي ونظيره الطاجيكي يشهدان توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين البلدين

كتب- أسامة علي:

رحب الرئيس عبدالفتاح السيسي، بنظيره رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن، خلال زيارته إلى مصر اليوم الخميس.

واستقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس طاجيكستان، إمام علي رحمن بقصر الاتحادية صباح اليوم.

وقال الرئيس السيسي، خلال كملت بمؤتمر صحفي مشترك، إن الزيارة تأتي تزامنا مع مرور 30 عاما على اعتراف مصر بطاجيكستان المستقلة، إضافة إلى قرب حلول الذكرى الثلاثين لتدشين العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأضاف الرئيس السيسي: "أود أن أعرب عن تقديري، على الحرص الذي لامسته من جانبكم على تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات بين البلدين واعتزازنا بعمق العلاقات المصرية الطاجيكية والتي شهدت تناميا خلال الأعوام الماضية، والتأكيد على أهمية العمل على تفعيل أطر التعاون القائم بين البلدين بما يتناسب مع إمكانات وقدرات البلدين ويحقق مصالح شعبيهما".

وتابع الرئيس: "اتفقنا على تعزيز التنسيق في المجال الأمني وتبادل الخبرات المعلومات بين البلدين، في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة كخطر عالمي بات يهدد معظم دول العالم، بالإضافة إلى النظر في إمكانية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات تطوير الري وتعظيم الاستفادة من الموارد المائية والطاقة الكهرومائية والتعدين والزراعة والسياحة والصحة والتصنيع الدوائي.

كان استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، رئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، بقصر الاتحادية بمصر الجديدة.

وأجريت مراسم استقبال رسمية لرئيس طاجيكستان، حيث تم عزف السلام الوطني للبلدين.

واستعرض الرئيسان حرس الشرف والوفد المرافق لرئيس طاجيكستان والمسئولين المصريين.

واصطحب الرئيس السيسي ضيف مصر إلى داخل قصر الاتحادية، وتم التقاط صورة تذكارية للرئيسين.