وكيل الأزهر يكرم الطلاب الوافدين الفائزين في مسابقة "مواهب وقدرات"



كتب- محمود مصطفى:

كرم الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، الطلاب الوافدين الفائزين في المسابقة العالمية "مواهب وقدرات"، التي عقدت تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وأطلق وكيل الأزهر، مبادرة "إدارة المواهب"، لاستثمار المواهب، خلال حفل تكريم الفائزين في المسابقة العالمية للطلاب الوافدين "مواهب وقدرات".

وقال الضويني، خلال كلمته في الحفل الذي عقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، اليوم الخميس، إن الأمر لا يتوقف عند اكتشاف الموهوبين وتكريمهم؛ بل هناك عمليات متتابعة لا تنتهي وهي إدارة المواهب واستثمارها، فالمواهب التي أذهلت العالم، وأثرت فيه لم تظهر فجأة، وإنما عملت عليها منظومة تمتلك المقومات الحقيقية لإدارة المواهب، وتعظيمها عبر برامج واقعية عملية ومسارات مناسبة تتجاوز التنظير.

وأكد أن رعاية الموهوبين وتوجيه مواهبهم مهمة وطنية تستحق عناية خاصة، وأن رعاية الموهوبين هي الضمانة الحقيقية للحفاظ على المكتسبات الحضارية لأي مجتمع، ومنهم يتشكل المستقبل.



وشدد وكيل الأزهر على أن الحديث عن استثمار المواهب يحتاج إلى موهوبين في الأساس؛ فالتاريخ حافل بالمواهب التي لمعت ثم ضاع سناها، ولاحت ثم اختفت؛ لأنها لم تجد من يرعاها، ولأن من اكتشفها اكتفى بالاكتشاف، ولم يكمل العمل، وأنه يتابع ما بعد تكريم اليوم لا لاكتشاف مواهب جديدة فحسب؛ ولكن أيضا لنرى آثار هذه المواهب في الحياة بما أتيح لأصحابها من برامج توجيه واستثمار.