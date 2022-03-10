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التطبيق في سبتمبر.. قرار جديد من التعليم بشأن تابلت الثانوية العامة

01:04 م الخميس 10 مارس 2022
التطبيق في سبتمبر.. قرار جديد من التعليم بشأن تابلت الثانوية العامة

الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم

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كتب- محمد غايات:

أوضح الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جهود الوزارة في التوسع باستخدام أحدث التقنيات ومضاعفة قدرات البنية المعلوماتية الرقمية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي في هذا الصدد.

جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء.

وأوضح الوزير أنه اعتبارا من شهر سبتمبر القادم ستكون كافة أجهزة "التابلت" التي سيتم توزيعها على الطلاب الثانوية العامة من إنتاج مصنع شركة "سامسونج" العالمية بمصر، مؤكدا أن ذلك يُعد ميزة كبيرة جدا.

ولفت الدكتور طارق شوقي إلى الاتفاق الذي تم توقيعه مؤخرا لتصنيع الشاشات التفاعلية، وذلك بالتعاون بين كل من الهيئة العربية للتصنيع وشركة "بروميثيان" الإنجليزية، وشركة "Si Vision Technologies"، وذلك لتلبية احتياجات وزارة التربية والتعليم بأحدث أنواع الشاشات التفاعلية.

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