بسبب أمانته.. تكريم عامل نظافة بمطار القاهرة عثر على هواتف ومشغولات ذهبية

كتب- محمد عبيد:

كرم الطيار أشرف حافظ، المدير التنفيذي لمبنى الركاب رقم 1 بمطار القاهرة الدولي، عاملا بقطاع النظافة القائم بأعمال النظافة بالطرق وساحات انتظار السيارات بالمطار، وذلك لأمانته وحسن خلقه.

وعثر العامل -أثناء عمله- على مشغولات ذهبية و3 هواتف أيفون، وسلمها للجهات المختصة التي توصلت إلى صاحبها وتسلمها وقدم له الشكر على حسن صنيعه.

وتوجه مدير مبنى الركاب رقم 1، نيابة عن المحاسب مجدي إسحق، رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي، بالشكر للعامل الأمين، وقدم له شهادة تقدير ومكافأة مالية مثنيا على أمانته وحسن خلقه، متمنياً له دوام التوفيق.