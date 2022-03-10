وكيل الأزهر يتفقد معرضا للصور قبل بدء حفل تكريم الفائزين بالمسابقة العالمية "مواهب وقدرات"

كتب- محمود مصطفى:

تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، معرض صور للطلاب الوافدين بمركز المؤتمرات بمدينة نصر، قبيل انطلاق احتفالية تكريم الفائزين في المسابقة العالمية.

ورافق وكيل الأزهر، الدكتور نظير عياد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتورة نهلة الصعيدي، رئيس مركز تطوير تعليم الطلاب الوافدين، عميد كلية العلوم الإسلامية، وبعض قيادات الأزهر الشريف.

وتنطلق بعد قليل الاحتفالية الكبرى التي ينظمها مركز الأزهر لتطوير تعليم الطلاب الوافدين لتكريم الفائزين في المسابقة العالمية للطلاب الوافدين والأجانب "مواهب وقدرات"، تحت شعار "تنمية واستدامة"، تحت رعاية فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب.

وتسعى مسابقة "مواهب وقدرات" إلى اكتشاف مهارات الوافدين والأجانب الدارسين بالأزهر، وصقل مهاراتهم وتطوير قدراتهم وتحسين أدائهم والاستثمار الأمثل لطاقاتهم، ورعايتهم علميًا وفنيًا وثقافيًا واجتماعيًا، وترسيخ المنهج الأزهري في عقولهم؛ بهدف تحصينهم من الأفكار التي لا تتفق مع المنهج الوسطي، وحمايتهم من استغلال بعض التيارات المتطرفة.

وتدور مسابقة "مواهب وقدرات" حول العديد من المحاور والمجالات أبرزها؛ حفظ وترتيل القرآن الكريم، واكتشاف مواهب الطلاب الوافدين في مجالات الثقافة الإسلامية والخطابة وفنون التواصل وتأليف وإلقاء الشعر والموشحات، والزجل وبراعة التحدث باللغات الأجنبية عن العلوم والآداب الإسلامية، بالإضافة إلى اكتشاف مواهب الخط العربي والرسم والزخرفة والأشغال الفنية وفنون الكتابة الإبداعية، وفنون التمثيل، ومهارات البحث العلمي.