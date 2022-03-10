الطقس اليوم.. أمطار متفاوتة الشدة على هذه المناطق خلال ساعات

كتب- أسامة علي:

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وسواحل شمال الدلتا يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان، اليوم الخميس، إنه من المتوقع أن تتقدم السحب للداخل مع تقدم الوقت.

وأكدت الأرصاد: هناك انخفاض في درجات الحرارة على كافة الأنحاء ليسود طقس معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على السواحل الغربية دافئ على جنوب الصعيد .

وأضافت الأرصاد أنه من المتوقع أن تسجل القاهرة الكبرى اليوم 19 درجة مئوية والسواحل الشمالية 17 درجة مئوية وشمال الصعيد 20 درجة مئوية وجنوب الصعيد 28 درجة مئوية.

كما تنشط الرياح على كافة الأنحاء تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة وعلى جنوب البلاد وسيناء.

وأشارت إلى أنه من المتوقع أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد، يصاحبها سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، مؤكدة أن الفرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى مساءً.