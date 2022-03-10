أسعار أقل من السوق ب 20%.. تعرف على عناوين منافذ وزارة الزراعة

كتب-أحمد مسعد:

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث بإسم وزارة الزراعة، إن الوزارة لديها ما يقرب من 400 منفذ منتشرين في كل أنحاء الجمهورية، مشيرا إلى أن الهدف من هذه المنافذ هي زيادة حجم المعروض من السلع المختلفة، لتقديم فرص بديلة للمواطن وتقليل فرص لجشع التجار.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الزراعة، أن الأسعار في منافذ الوزارة تقل عن مثيلاتها في الأسواق بنحو 20-25% نتيجة وجود تعاقدات مباشرة بين الوزارة وصغار المزارعين لبيع المنتجات بجودة عالية وتقليل التكاليف للحفاظ على اتزان السوق وحجم المعروض.

وأشار إلى أن هذه المنافذ لا تهدف للربح بل لضخ المزيد من المنتجات، عبر قطاعات الزراعة المحمية وقطاع الإنتاج ومشروع صغار المزراعين.

وينشر مصراوي" أماكن بيع المنتجات بالمنافذ التابعة لوزارة الزراعة، وهي كما يلي:

- منفذ وزارة العدل - لاظوغلي - الديوان العام- منفذ العبور - السوق (توجد بها جملة لبيع الخضار والفاكهة).

3 منافذ باتحاد الشرطة بجوار سور نادي اتحاد الشرطة شارع صلاح سالم.

الدقي:

شارع وزارة الزراعة بمنطقة الدقي 11 منفذ منقسمين إلي شارع الوزارة،وشارع مشيل باخوم لطرح كافة المنتجات، أمام نادي الصيد.

الهرم:

- منفذ شارع سيف الإسلام_المطبعة،2شارع الهرم.

المعادي:

منفذ شارع الكورنيش ،منفذ السلام أمام مستشفي السلام بمنطقة المعادي.

مايو:

4 منافذ (خلف جهاز مايو،أمام المجزر الآلي، مجاورة3 امام نادي 15مايو، المجاورة السابعة أمام عمرات منتصر).

التبين:بجوار حي التبين.منفذ التجمع بجوار سور الهيئة العامة للثورة السمكية.-

منفذ نادي دجلة طرة البلد.

تغطي منافذ بيع منتجات الزراعة كافة مناطق الجيزة ويوجد عدد كبير منها في منطقة الدقي ويصل عددها إلى قرابة 27 منفذًا رئيسيا للوزارةويعد أشهرها:-

منافذ شارع نادي الصيد بجوار الهيئة العامة للاستصلاح الزراعي.- منافذ الهرم وتوجد بها قرابة 5 منافذ وآخر بمركز البحوث بالجيزة، وتوجد منافذ الهرم بمنطقة محطة المطبعة - شارع الهرم- 5 منافذ بمدينة 6 أكتوبر وعنوانها - الحي المتميز - سنتر 3

يوجود منفذ أو منفذين بكل مديرية زراعة بكل محافظة.

منفذ سانت كاترين أمام السنترال بجوار مخبز العيش.

منفذ طابا "القرية البدوية".

منفذ مدينة نوبيع، منفذ دهب بجوار مدرسة علي بن أبي طالب.