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شديد البرودة في هذا الموعد.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس- بيان بالدرجات

01:13 ص الخميس 10 مارس 2022
شديد البرودة في هذا الموعد.. الأرصاد تعلن توقعات طقس الخميس- بيان بالدرجات

طقس

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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم الخميس، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري شديد البرودة خلال ساعات الليل.

وأضافت الهيئة: يوجد فرص لسقوط أمطار على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية بنسب من 20 إلى 40%.

وتابعت الهيئة:"الطقس معتدل إلى دافئ على المناطق الجنوبية نهارا، شديد البرودة ليلا، وتكون أبرز الظواهر الجوية نشاط الرياح المثيرة للرمال والأتربة".

وجاءت درجات الحرارة على النحو التالي:

2022_3_9_13_48_51_352

طقس أمطار أتربة الهيئة العامة للأرصاد الجوية
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