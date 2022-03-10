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اليوم.. الجيزة تدعم قطاع النظافة ب40 سيارة بعد صيانتهم

07:00 ص الخميس 10 مارس 2022
اليوم.. الجيزة تدعم قطاع النظافة ب40 سيارة بعد صيانتهم

محافظة الجيزة

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كتب يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، عن دعم قطاع النظافة، اليوم الخميس، ب40 سيارة نظافة تم إعادتهم مجددا إلى العمل.

جاء ذلك بعد إجراء صيانة شاملة وتوفير عشرات الملايين على الدولة بعد تكهينها وذلك بالجهود الذاتية، بالإضافة إلى سيارات وقلابات جديدة لدعم منظومة النظافة بالعديد من القطاعات الحيوية.

ومن المقرر، أن يحضر اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فعاليات بدء توزيع المعدات على القطاعات الشعبية ذات الكثافات السكانية العالية وذلك في إطار احتفالات محافظة الجيزة بعيدها القومي

محافظة الجيزة قطاع النظافة سيارة نظافة عمال

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