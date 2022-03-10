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مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

01:00 م الخميس 10 مارس 2022
مواقيت الصلاة اليوم الخميس في القاهرة وعدد من المحافظات

مواقيت الصلاة

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كتب- يوسف عفيفي:

ينشر "مصراوي" مواقيت الصلاة، اليوم الخميس 10/3/2022، الموافق 7 شعبان 1443 هجرية، في العاصمة القاهرة وعدد من محافظات مصر.

وفيما يلي مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

مواقيت الصلاة في القاهرة:

أذان الفجر 4:47 صباحًا

أذان الظهر 12:06 صباحاً

أذان العصر 3:28 مساءً

أذان المغرب 6:00 مساءً

أذان العشاء 7:16 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسكندرية:

موعد أذان الفجر 4:51 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:11 صباحاً

موعد أذان العصر 3:32 مساءً

موعد أذان المغرب 6:03 مساءً

موعد أذان العشاء 7:21 مساءً

مواقيت الصلاة في الإسماعيلية:

موعد أذان الفجر 4:43 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:02 صباحاً

موعد أذان العصر 3:24 مساءً

موعد أذان المغرب 5:56 مساءً

موعد أذان العشاء 7:12 مساءً

مواقيت الصلاة في أسوان:

موعد أذان الفجر 4:43 صباحاً

موعد أذان الظهر 12:00 صباحاً

موعد أذان العصر 3:23 مساءً

موعد أذان المغرب 5:56 مساءً

موعد أذان العشاء 7:09 مساءً

مواقيت الصلاة المحافظات القاهرة الاسكندرية أسوان

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