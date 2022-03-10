برواتب مجزية.. بدء قبول طلبات العمل على وظائف بمحافظة بورسعيد

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، بدء قبول طلبات راغبي العمل على 230 فرصة عمل على مهن الأمن والحراسة، وذلك حتى استيفاء العدد المطلوب، بمحافظة بورسعيد.

ووفرت مديرية القوى العاملة ببورسعيد هذه الفرص بشركة إيجي سكيورتي للأمن والحراسة برواتب تتراوح من 2800 وحتى 3400 جنيه، فضلًا عن توفير مزايا السكن والمواصلات ووجبات غذائية، وذلك للعمل في مدينة الرحاب و 6 أكتوبر بالقاهرة.

وأشار الوزير، إلى أن هذه الفرص تأتي في إطار دور وزارة القوى العاملة في تشغيل الشباب في القطاع الخاص وتأهيلهم لدخول سوق العمل، والمساهمة في خفض معدلات البطالة.

من جانبه، قال السيد السنجابي مدير مديرية القوي العاملة ببورسعيد، إن الوظائف المطلوبة هي: 30 فرد أمن للعمل بمدينة الرحاب، و 200 فرد أمن للعمل بمدينة 6 أكتوبر، والسن من 21 سنة وحتى 50 سنة، مع توفير سكن للعاملين، ووسيلة مواصلات داخلية، ووجبات ، فضلاً عن الحصول على 4 أيام إجازة فى حالة العمل لمدة 30 يوماً.

ودعا مدير المديرية، الراغبين في التقدم، إحضار صورة من: (شهادة المؤهل، بطاقة الرقم القومي، شهادة الخدمة العسكرية) والتوجه لمقر مديرية القوى العاملة ببورسعيد.