بطائرة خاصة.. 15 صورة ترصد عودة المصريين من أوكرانيا

كتب - محمد عبيد:

وصلت مطار القاهرة الدولي، مساء الثلاثاء، الطائرة المصرية القادمة من رومانيا على متنها 181 مصريا عائدين من أوكرانيا بسبب الأحداث الدائرة هناك، وسط اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وتسهيل إجراءات وصولهم أيضا.

وخصصت سلطات مطار القاهرة الدولي، بمنى الركاب رقم 1 المعروف بالمطار القديم، مقاعد خاصة لأهالي الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر مدينة بوخارست الرومانية.

وكان السفير صلاح الدين عبد الصادق، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، قد توجه في وقت سابق من اليوم، إلى العاصمة الرومانية بوخارست، على متن طائرة مصر للطيران، التي خُصِصت لإعادة المواطنين المصريين المتواجدين في رومانيا، بعد عبورهم الحدود الأوكرانية.