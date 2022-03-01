"عبدالغفار": تصنيع لقاحات كورونا محلياً "مسألة أمن قومي"

كتب - أحمد جمعة:

تصوير - محمد معروف:

أعلنت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي، والزراعة واستصلاح الأراضي، وعدد من الجهات المعنية، إطلاق المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح كورونا المصري "إيجي فاكس"، والتي بدأ تنفيذها منتصف شهر فبراير 2022، ضمن جهود اتخاذ الإجراءات اللازمة للحصول على الموافقات الخاصة بطرح اللقاح، والمُستهدف انتهاؤها قبل نهاية عام 2022.

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، إن الدولة المصرية حريصة على دعم الجهود البحثية التي تجري حالياً، تمهيداً لتصنيع لقاح مصري مُضاد لفيروس كورونا المستجد بنسبة 100%.

وأضاف خلال مشاركته في المؤتمر الصحفي العالمي الخاص بإطلاق المرحلة الأولى من الدراسات السريرية للقاح المُنعقد في أحد فنادق القاهرة، أن تحويل الأبحاث العلمية إلى منتج هو أمر ليس باليسير، ولكن يجري وفق دراسات مُعمقة وتعاون كامل بين مختلف الجهات الممثلة للدولة المصرية وشركة إيفا فارما، باعتبارها إحدى الكيانات التصنيعية الجادة والكبرى في مجال الصناعات الدوائية في مصر.

ولفت عبدالغفار، إلى حرص الحكومة المصرية على توطين صناعة اللقاحات محلياً في مصر، سواء التي يجري العمل عليها بواسطة الشركة القابضة للمستحضرات الحيوية واللقاحات فاكسيرا، المملوكة للدولة، أو عبر القطاع الخاص الوطني الجاد.

وأوضح أن امتلاك القدرة على صناعة اللقاحات، تلك الصناعة الاستراتيجية الهامة، هي بمثابة ملف أمن قومي.

وأشار إلى أن لقاحات كورونا تُخفف من حدة الإصابة بالفيروس حال حدوثها، وتمنع العديد من المضاعفات، والحاجة للدخول للمستشفيات، والوفيات أيضاً.