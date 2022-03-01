"شباب النواب" تطالب بالتوسع في الخدمات المقدمة للاعبين ذوي القدرات الخاصة

كتب- نشأت علي:

تفقدت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، عدد من مراكز الشباب بمحافظة سوهاج، وذلك للوقوف على أهم المتطلبات التي يحتاجها شباب المحافظة.

وزارت اللجنة نادي سوهاج، حيث طالب النائب محمد لبيب، عضو لجنة الشباب، بضرورة إحلال وتجديد حمام السباحة الموجود بالنادي، خاصة أنه مغلق منذ فترة ليست قصيرة.

وعقب الدكتور أشرف البجرمي، رئيس الإدارة المركزية للمنشآت الشبابية بوزارة الشباب، إن الوزارة حريصة على حل جميع المشكلات التي تواجه الشباب، وسيتم عرض ذلك الأمر على قطاع الرياضة بالوزارة البحث عن آلية سريعة لتشغيل حمام السباحة.

وأكد "البجرمي"، لوفد لجنة الشباب، أن الدكتور أشرف صبحي وافق على اعتماد إنشاء صالة مغطاة بنادي سوهاج، وذلك لمساعدة الشباب على ممارسة الألعاب الرياضية المختلفة.

فيما طالب الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب، بالتوسع في الخدمات المقدمة للرياضين من ذوي الاحتياجات الخاصة، وتخصيص أماكن لهم في مختلف الأندية ومراكز الشباب لتشجيعهم على ممارسة الرياضة، وذلك بعدما طالبه بعض أولياء الأمور بالاهتمام بابنائهم من ذوي الإعاقة.

كما شدد رئيس لجنة الشباب، على ضرورة الاهتمام باللاعبين المميزين من ذوي القدرات الخاصة ومنحهم الفرصة للانضمام إلى الفرق المشاركة في مسابقات، خاصة أنهم لديهم قدرة على تحقيق إنجازات كبير.

وواصلت اللجنة، جولاتها بتفقد مركز شباب العيساوي شرق، وطالب النائب محمد لبيب بإنشاء ملعب متعدد الأغراض لخدمة الشباب، فضلًا عن بناء سور لمركز الشباب، وهو ما عقبت عليه وزارة الشباب بأنه جاري العمل في إنشاء السور، على أن يتم إنشاء ملعب أكريليك لخدمة الشباب.

ويضم وفد لجنة الشباب، كلا من الدكتور محمود حسين رئيس اللجنة، والنائب حسام غالي وكيل اللجنة، والنواب درويش مرعي، أسامة عبدالعاطي، أحمد الشناوي، ولاء عبدالفتاح، هادية حسني، أية مدني، محمد لبيب، وإبراهيم عبداللطيف أمين اللجنة.