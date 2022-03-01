بالصور.. الجلاد ونواب وشخصيات عامة في عزاء "الكردوسي"

عائدة إلى أرض الوطن.. إقلاع طائرة عالقين أوكرانيا من رومانيا في طريقها

تصوير - هاني رجب:

حرص عدد من المسؤولين والنواب والشخصيات العامة، على حضور عزاء الكاتب الصحفي محمود الكردوسي، عضو مجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة "الوطن"، في مسجد آل رشدان بمدينة نصر، مساء الثلاثاء.

وكان على رأس الحضور الكاتب الصحفي والإعلامي مجدي الجلاد، رئيس تحرير مجموعة "أونا للصحافة والإعلام"، ورجل الأعمال ممدوح البارودي، والنائب مصطفى بكري، وهاني يونس المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء، والكاتب الصحفي محمود مسلم عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريدة الوطن، وعدد من أعضاء مجلس الشيوخ.

كما حرص عدد من أعضاء مجلس نقابة الصحفيين على حضور العزاء على رأسهم الكاتب الصحفي خالد ميري وكيل نقابة الصحفيين، وأيمن عبدالمجيد عضو المجلس.

وتوفي الكردوسي الجمعة بعد صراع مع المرض عن عُمر ناهز 64 عاما، وقضى أكثر من نصف عُمره في العمل بالصحافة والتصدي لقضايا اجتماعية وفنية وسياسية في 7 إصدارات صحفية عمل بها.