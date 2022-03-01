رسوم النظافة الجديدة.. متحدث التنمية المحلية يكشف آلية التطبيق على فواتير الكهرباء

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كتب- محمد نصار:

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

وتضمنت اللائحة إقرار رسوم النظافة الجديدة والتي تتراوح بين 2 جنيه و40 جنيها للشقق السكنية، مع ربط تحديد القيمة بشرائح استهلاك الكهرباء.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الحكومة راعت البعد الاجتماعي خلال وضع تعريف رسوم النظافة في القانون.

وأضاف قاسم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، أن رسوم النظافة شهدت تخفيضًا حيث كانت موحدة بمقدار 4 جنيهات بينما في القانون الجديد تبدأ من 2 جنيه.

وشدد متحدث التنمية المحلية، على أنه تم اتباع نظام التدرج في تطبيق الرسوم وفقا لشرائح استهلاك الكهرباء الشهرية للمواطنين لتحقيق البعد الاجتماعي بالنسبة لأوضاع المواطنين.

وأشار إلى أن الفئات الأقل استهلاكا للكهرباء ستدفع رسوم نظافة أقل من التي تستهلك كهرباء بمبالغ كبيرة شهريا، لافتا إلى أن الحد الأقصى للرسوم بالنسبة للشقق السكنية هو 40 جنيها شهريا.

وحول طرق حساب رسوم النظافة على الفواتير قال قاسم: الأمر متدرج وكل ما كانت فاتورة الكهرباء الخاصة بالمواطن قليلة سيدفع رسوم نظافة أقل، فعل سبيل المثال يمكن أن يدفع من يقع في الشريحة الأولى للكهرباء 2 جنيه رسوم نظافة، ويزداد المبلغ بالتدريج حسب زيادة استهلاك الكهرباء.

وتابع الدكتور خالد قاسم: أغلب المواطنين سيكونون في فئة 5 و6 جنيهات رسوم نظافة شهرية.

ونشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر بتاريخ 22 فبراير 2022 الصادر اليوم الثلاثاء 1 مارس.

ونص قرار رئيس مجلس الوزراء على نشره في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.

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