توافد العشرات على منطقة السيدة زينب للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها

كتب- محمود مصطفى:

توافد العشرات من أبناء الطرق الصوفية ومحبي آل البيت على منطقة السيدة زينب رضي الله عنها، للمشاركة في الليلة الختامية لمولدها، والتي تقام في الثلاثاء الأخير من شهر رجب كل عام.

ويشارك في الفعاليات العديد من الطرق الصوفية، عبر إقامة الساحات والخدمات المختلفة لاستقبال الزائرين والمحبين، وعقد حلقات ذكر وإنشاد، حول مسجد ومقام السيدة زينب رضي الله عنها وأرضاها.

وأدي المريدين، صلاة المغرب داخل مسجد السيدة زينب، وقام أتباع الطرق الصوفية بترديد الأناشيد الدينية بجوار المقام الشريف.

في السياق ذاته، قامت الطرق الصوفية بفتح مقراتها بالسيدة زينب والأزهر والحسين أمام المشاركين فى احتفالات مولد السيدة زينب ، رضي الله عنها وأرضاها.

وأقامت الطرق الصوفية، الخدمات والساحات بالشوارع والمناطق المؤدية لمسجد السيدة زينب.