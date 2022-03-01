عائدة إلى أرض الوطن.. إقلاع طائرة عالقين أوكرانيا من رومانيا في طريقها للقاهرة

كتب - محمد عبيد

أقلعت طائرة شركة "إيركايرو" التابعة لوزارة الطيران المدني، رحلة رقم SM 3832 من طراز ايرباص A320 وعلى متنها ١٨١ راكبًا (١٧٥ من الطلاب المصريين و٦ من فريق الهلال الأحمر والحجر الصحي) متجهة إلى مطار القاهرة الدولي، لعودة الطلبة المصريين المتواجدين فى رومانيا إلى أرض الوطن، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإجلاء الطلبة المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة.

وقالت وزارة الطيران المدني، إنه تم إنهاء كافة إجراءات تشغيل الرحلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج وكافة الجهات المعنية، ومن المقرر أن تصل الرحلة في العاشرة والنصف مساء اليوم إلي مبني الركاب رقم ١ بمطار القاهرة الدولي.