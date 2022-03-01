وزيرة البيئة تلتقي نائبة وزيرة البيئة الفنلندية لبحث استضافة قمة المناخ نوفمبر المقبل

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بنائب وزيرة البيئة الفنلندية، ترهي ليهتونين، وذلك لمناقشة التحضير للاجتماع رفيع المستوى للأمم المتحدة في يونيو 2022 في ستوكهولم بالسويد تحت شعار "ستوكهولم +50" والطريق إلى مؤتمر تغير المناخ والذي تنظمه مصر نهاية العام الجاري.

جاء اللقاء على هامش مشاركة وزيرة البيئة في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبي بكينيا تحت عنوان "تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030".

وأوضحت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اجتماع ريو عام 1992 جاء بهدف دعم نجاح التنمية المستدامة على المستوى المحلي وما حدث أن المبادرات الثلاث التي نتجت عن ريو طبقت كل واحدة بعيدة عن الأخرى، مضيفة أنه من هذا المنطلق تم العمل على الربط بين التغير المناخي والتنوع البيولوجي والتصحر في COP14 بشرم الشيخ عام 2018، مشيرة إلى أن ما حدث للعالم من أمراض عام 2020 والتحول الذي حدث في التنوع البيولوجي بنقل الأمراض من الحيوانات للإنسان يدل على الربط بين التنوع البيولوجي والتغيرات المناخية.

كما أكدت وزيرة البيئة على أهمية الاستمرار في مناقشة وتحديد النقاط التي يمكن التحدث فيها خلال "استكهولم +50" مبدية أملها أن تكون مصر وفنلندا على تعاون واتفاق فيما يخص القيادة، مشيرة إلى ضرورة النظر إلى المجتمع المحلي والشباب جنبا إلى جنب مع الجانب الحكومي.

وأشارت وزيرة البيئة إلى قرب الانتهاء من خارطة الطريق للعالم فيما يخص التنوع البيولوجي وضرورة بحث كيفية استفادة الدول من التنوع البيولوجي اقتصاديا، مشيرة إلى أن مصر بإمكانها وضع التنوع البيولوجي مع المحميات الطبيعية لإعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص حيث قامت مصر بدمج السكان المحليين للعمل في المحميات من خلال عرض منتجاتهم وإدخال السياحة البيئية والتوجه نحو السياحة الخضراء.

من جانبها أبدت نائب وزيرة البيئة الفنلندية استعداد بلادها لتقديم الدعم مصر بكل الطرق الممكنة وتقديم اقتراحات للعمل سويا للمساعدة في التنوع البيولوجي ومناقشات تغير المناخ والإسراع في عملية التكيف لأجندة 2030، مبدية سعادتها بالتقدم الذي حدث في مجال الحد من استخدام البلاستيك حيث رحبت بتقديم الدعم في هذا المجال.

يأتي اللقاء في إطار عقد مجموعة من الاجتماعات الثنائية مع نظرائها من وزراء البيئة وذلك لمناقشة موضوعات التعاون الثنائي والتحضير لمؤتمر الأطراف لتغير المناخ والمقرر عقده في نوفمبر القادم بمدينة شرم الشيخ.