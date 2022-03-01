ضبط أقراص مخدرة مع راكب ألماني بمطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

ضبطت جمارك مطار القاهرة الدولي، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة، أخفاها راكب الماني داخل حقائبه لتضليل رجال الجمارك والعبور بالمضبوطات وبيعها وتحقيق مكاسب مادية.

وقالت مصادر بالمطار، إنه وردت معلومات من الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، عن محاولة راكب ألماني من أصل مصري قادمًا من أثينا على طائرة مصر للطيران، رحلة رقم ٩٣٠، يحمل بضائع ممنوعة وبالعرض على فتحى فوزي نائب مدير الإدارة قام بتكليف مأمون حسن مأمور الجمرك وإبراهيم حسن مدير الحركة بتفتيش حقائب الراكب، وتبين وجود ٨٤٨ قرصًا تركيز ٢٠٠ مم من عقار الترامادول المدرج بجداول المخدرات.

قرر رضا أبو العزم مدير الجمرك إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.