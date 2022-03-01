الصحة العالمية: سنوافق على اللقاح المصري قريبًا

كتب- أحمد جمعة:

قالت الدكتورة نعيمة القصير، مدير مكتب منظمة الصحة العالمية بالقاهرة، إن المنظمة تبدي سعادتها بما نشهده من تحقيق أهداف التنمية المستدامة بإنتاج أول لقاح محلي الصنع في مصر.

وعن موعد تصريح بموافقة المنظمة على اللقاح المصري، أوضحت القصير أن ذلك سيتم قريباً، مطالبة بضرورة إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التجارب السريرية.

وأضافت القصير، أن مصر حققت العديد من الأهداف لتحسين الأوضاع الصحية في مصر، مثل مبادرة علاج 100 مليون مصري من فيروس سي، وكذلك حملة 100 مليون صحة، انتهاء بإنتاج اللقاح المصري المضاد لكورونا.

وشددت على الحق في الحصول على اللقاح والدواء الأمن أمام الجميع في ظل جائحة كورونا، خاصة في ظل التحديات التي واجهت العالم أثناء الجائحة.

وطالبت القصير، بتوحيد الجهات في مصر لجهة واحدة لتسجيل الدراسات العلمية التي تجري في البلاد.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين، الثلاثاء، بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى للقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا "إيجي فاكس"، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.