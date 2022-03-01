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بدون "المحصل".. طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2022

07:41 م الثلاثاء 01 مارس 2022
بدون "المحصل".. طريقة الاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2022

فاتورة الكهرباء

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كتب- محمد صلاح:

يبحث أصحاب العدادات التقليدية الذين يصل عددهم إلى حوالي 35 مليون مشترك بمختلف شركات توزيع الكهرباء في جميع محافظات الجمهورية عن قيمة فاتورة الكهرباء عن استهلاك شهر فبراير دون انتظار كشاف الكهرباء.

ويستعرض مصراوي كيفية الاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2022، حيث تستطيع الاستعلام عن فاتورة كهرباء فبراير 2022، من خلال الموقع الرسمي على شبكة الإنترنت الذي خصصته وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ويحتوي على كافة شركات توزيع الكهرباء.

أولًا: المنصة الإلكترونية الموحدة:

يمكن الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال المنصة الموحدة لخدمات الكهرباء من خلال الرابط اضغط هنا

2-موقع وزارة الكهرباء:-

يمكن فتح الموقع الرسمي لوزارة الكهرباء للاستعلام عن آخر فواتير الكهرباء الذي يتضمن كل شركات توزيع الكهرباء التابعة لها المواطنين في مختلف المحافظات، وذلك عن طريق الضغط على الرابط التالي:- اضغط هنا

تظهر الصفحة الرئيسية على الموقع، وبها شركات توزيع الكهرباء، وهي: شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، وشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء وشركة القناة لتوزيع الكهـرباء، وشركة الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء، و شركه شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، وشركة مصر العليا ، شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء.

في الخطوة التالية يجب على المستخدم اختيار الشركة التي يتبعها من بين تلك الشركات.

ثم يتم إدخال كل البيانات المطلوبة ليتمكن من معرفة قيمة فاتورة الكهرباء.

في سياق متصل، أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر إطلاق تطبيق الخدمات الذكية للحصول على الخدمات الكهربائية فى سهولة ويسر دون الحاجة للذهاب إلى شركات الكهرباء بعنوان خدمتك فى الإيد بدون تعقيد .

ويمكن لأي مواطن القيام بإتباع الخطوات التالية في استخراج أي مستند يحتاج له من الكهرباء أو دفع فواتير الكهرباء من خلال تنزيل التطبيق عبر هاتفه المحمول.

وأوضحت الشركة، فى بيان لها: أنه سيتم القضاء على مشاكل تراكم فواتير وزحمة الطوابير على ماكينات الدفع والتحصيل"، حيث يستطيع المواطن تحميل البرنامج الخاص بكل خدمات الكهرباء كالتالي:

أندرويد حمل البرنامج من هنا..

أيفون حمل البرنامج من هنا..

أو من خلال الدخول على الرابط الخاص بمنصة الكهرباء الإلكترونية الموحدة". اضغط هنا

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