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الشركة المنتجة للقاح المصري لكورونا: تصنيع 600 مليون جرعة سنويًا

07:37 م الثلاثاء 01 مارس 2022
الشركة المنتجة للقاح المصري لكورونا: تصنيع 600 مليون جرعة سنويًا

شركة إيڤا فارما

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كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور رياض أرمانيوس، العضو المنتدب لشركة إيڤا فارما، والمسئولة عن إنتاج اللقاح المصري لفيروس كورونا "إيجي فاكس"، إن مصر يتوفر بها 80 مليون جرعة من لقاحات كورونا بتكلفة بلغت 500 مليون دولار.

وأشار إلى أنه من المقرر إنتاج 600 مليون جرعة سنوياً من اللقاح المصري المضاد لكورونا.

وقال إنه تم إعطاء أول جرعة لقاح ضمن الدراسة السريرية يوم ١٣ فبراير الماضي، وجارى إعطاء باقي الجرعات، تمهيداً لعرضها على هيئة الدواء المصرية.

جاء ذلك خلال الاحتفال الذي شهده عدد من الوزراء والمسؤولين، الثلاثاء، بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى للقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا "إيجي فاكس"، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.

حضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.

شركة إي?ا فارما رياض أرمانيوس فيروس كورونا

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