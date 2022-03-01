حدث في 8 ساعات| توجيهات من السيسي بشأن المدن الرياضية.. وإقلاع طائرة لإعادة المصريين برومانيا

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الثلاثاء، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، حيث وجه الرئيس بتنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ 8 ساعات الماضية على النحو التالي:

تشمل ستاد القاهرة.. توجيهات من السيسي بشأن المدن الرياضية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.

ووجه الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية.

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تفاصيل إقلاع طائرة إلى رومانيا لإعادة المصريين العالقين

قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني إن طائرة تابعة لشركة "إير كايرو" أقلعت اليوم الثلاثاء، متجهة إلى دولة رومانيا؛ لإعادة المصريين العالقين هناك بعد نزوحهم من أوكرانيا إلى رومانيا، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأضافت المصادر أنه من المقرر أن تنقل الطائرة من الطراز العريض الطلبة المصريين، وغيرهم من المصريين الذين عبروا الحدود الأوكرانية إلى الدول الأوروبية المجاورة، وتم تجميعهم بمعرفة السفارة المصرية في العاصمة الرومانية بوخارست.

الطقس غدًا.. ذروة ارتفاع الحرارة وعودة الأمطار على هذه المناطق

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الأربعاء 2 مارس على كافة أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع حالة الاستقرار التي تشهدها البلاد حاليا.

وقالت منار غانم، لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن البلاد تشهد حالة من الارتفاع في درجات الحرارة وتكون ذروة هذا الارتفاع غدا حيث تتراوح العظمى على القاهرة الكبرى بين 26 لـ 27 درجة مئوية نهارا.

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كوكسال بابا.. صاحب مطعم التجمع يكشف ما تقاضاه البلوجر التركي

كشف أحمد الباز، صاحب مطاعم مشويات بالتجمع، عن تفاصيل استضافة المطعم للبلوجر التركي المشهور كوكسال بابا.

وقال الباز، في تصريحات أدلى بها إلى "مصراوي"، اليوم الثلاثاء، إن ما تردد بشأن تقاضي كوكسال بابا 100 ألف دولار مقابل استضافته في المطعم غير صحيح.

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"العربيات اتعجنت".. اللقطات الأولى لحادث الدائري المروع

استعانت إدارة المرور بعدد من أوناش الإغاثة لرفع آثار حادث اصطدام شاحنة بـ٦ سيارات بينها ميكروباص أعلى الطريق الدائري، اليوم الثلاثاء.

إدارة المرور استعانت أيضا بسيارة تابعة للحماية المدنية بالجيزة لإزالة آثار المواد البترولية من الأسفلت قبيل فتح الطريق بشكل كامل أمام السيارات.

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لحاجزي شقق الإسكان بالطرح الجديد.. احذر 5 حالات لإلغاء التخصيص

يستمر صندوق الإسكان الاجتماعي حتى يوم 8 مارس الجاري، استقبال طلبات الحجز لشقق الإسكان المتوسط والذي يضم شقق سكن مصر وجنة ودار مصر بـ15 مدينة جديدة.

يمكن التقديم من خلال الموقع الإلكتروتي اضغط هنا ، حيث يتم توفير وحدات سكنية في ضوء مبادرة للتمويل العقاري لمتوسطي الدخل بفائدة 3% متناقصة لمدة حدها الأقصى 30 سنة وفائدة 8% متناقصة لمدة حدها الأقصي 25 سنة.

لمعرفة حالات إلغاء التخصيص من هنا

دون زيادة في الأسعار.. التموين تبدأ صرف الدعم التمويني لشهر مارس

بدأت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اليوم الثلاثاء، في صرف السلع التموينية للمواطنين على مستوى الجمهورية، وذلك في ما يقرب من 40 ألف منفذ تمويني و6700 منفذ مشروع جمعيتي مسؤولة عن توزيع السلع التموينية للمواطنين من خلال بطاقة التموين الذكية، وذلك بواقع ٥٠ جنيه للفرد حتي ٤ أفراد و٢٥ جنيه بداية من الفرد الرابع.

تطبق غدا.. إقرار رسوم النظافة الجديدة بشكل رسمي- (تصل لـ 40 جنيها)

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القرار رقم 722 لسنة 2022 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم إدارة المخلفات الصادر بالقانون رقم 202 لسنة 2020.

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ننشر قائمة الأسعار الجديدة لمنتجات السجائر- مستند

قال إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، إنه تم زيادة أسعار سجائر الشركة الشرقية بقيمة جنيه واحد في نفس المستوي الأول من صفر إلى ٢٤ جنيها.

وأضاف لمصراوي: الأسعار الجديدة تطبق من اليوم الثلاثاء الأول من مارس.

وأوضح: السبب هو ارتفاع نوالين الشحن بالإضافة إلى قرارات محافظ البنك المركزي التي لم تعفي مستلزمات الإنتاج للمصانع. بحسب ما قال.

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