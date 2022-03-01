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بعد قليل.. الإعلان عن آخر مستجدات اللقاح المصري لكورونا

06:07 م الثلاثاء 01 مارس 2022
بعد قليل.. الإعلان عن آخر مستجدات اللقاح المصري لكورونا

هيئة الدواء المصرية

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كتب - أحمد جمعة:

يشهد عدد من الوزراء والمسؤولين، بعد قليل، الاحتفال بإجراء الدراسة السريرية من الدرجة الأولى للقاح المصري لمجابهة مخاطر فيروس كورونا "إيجي فاكس"، بعد موافقة هيئة الدواء المصرية على الدراسات ما قبل الإكلينيكية الخاصة به، والموافقة على بدء المرحلة الأولى من الدراسات السريرية.

يحضر المؤتمر الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، والدكتور السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور حسام عبدالغفار، الأمين العام للمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وهيئة الدواء المصرية وممثلي عدد من الجهات المعنية.

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