رئيس جامعة الأزهر: نحرص على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية

(أ ش أ):

قال الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، حرص الجامعة على الانفتاح والتعاون مع جميع المؤسسات الوطنية في كل المجالات العلمية.

جاء ذلك خلال توقيع المحرصاوي، اليوم الثلاثاء بروتوكول تعاون مع المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وذلك في إطار حرص جامعة الأزهر على الانفتاح والتعاون مع جميع مؤسسات الدولة الوطنية بهدف نشر الثقافة العامة والمهارات العلمية وتبادل الخبرات تحقيقا للمصلحة العامة، وتعزيزا لأواصر التعاون بما يعود بالنفع على جميع المؤسسات الوطنية، وبما ينعكس أثره إيجابا على تنمية القدرات والمهارات لدى العناصر البشرية في مختلف المجالات.

من جانبها، أعربت الدكتورة شريفة شريف المدير التنفيذي لمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة، عن سعادتها بهذا التعاون.. مشيرة إلى أن جامعة الأزهر تعد من أعرق الجامعات على مستوى العالم.

وأضافت أن معهد الحوكمة له علاقات تعاون مع العديد من جامعات العالم، مؤكدة أنه سيتم التعاون مع جامعة الأزهر في مجال المنح التدريبية والتوسع فيها مستقبلا.

حضر التوقيع أيمن الدرديري رئيس الإدارة المركزية للمدن الجامعية والأمن بجامعة الأزهر، والأستاذ عصام الفرماوي مدير المكتب الفني لرئيس الجامعة.

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