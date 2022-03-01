نقلهم إلى 3 دول..سفارة أوكرانيا تقدم مقترحا جديدا بشأن سياحها في مصر

كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت السفارة الأوكرانية بالقاهرة، وزارة الخارجية المصرية، بضرورة استخدام الطائرات المدنية أو العسكرية المصرية لنقل السائحين الأوكرانيين إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبالهم.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي الموافق 24 فبراير 2022، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وأعربت السفارة في خطابها، عن امتنانها لقرار الجانب المصري، بشأن استمرار إقامة السياح الأوكرانيين في الفنادق المصرية مجانًا.

وحصل "مصراوي" على نسخة من نص الخطاب على النحو التالي:

"تهدي سفارة أوكرانيا في جمهورية مصر العربية أطيب تحياتها إلى وزارة خارجية جمهورية مصر العربية - مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية- وتتشرف بالإعراب عن امتنانها لقرار الجانب المصري استمرار إقامة السياح الأوكرانيين في الفنادق مجانا.

في الوقت الحالي، لا يمكن للسفارة تحديد مواعيد الانتهاء الحرب الروسية ضد أوكرانيا واستئناف الرحلات الجوية بين أوكرانيا والمنتجعات المصرية.

في سياق تخفيف العبء عن الحكومة المصرية في الإيواء والإقامة المجانية الحوالي 20 ألف سائح، نرجو التكرم في النظر إلى استخدام الطائرات المدنية أو العسكرية المصرية لنقل السائحين إلى دول ثالثة مستعدة لاستقبالهم.

وفي حال اتخاذ قراركم بشأن استعداد لتقديم مساعدات إنسانية للشعب الأوكراني، نرجو النظر في إمكانية استخدام هذه الطائرات لإيصالها إلى الدول الثالثة.

وتنتهز سفارة أوكرانيا في جمهورية مصر العربية هذه المناسبة لتعرب لوزارة خارجية جمهورية مصر العربية - مكتب مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية - عن فائق احترامها وتقديرها.

اقرأ أيضًا:

"مهم وعاجل".. توجيهات جديدة للفنادق بشأن إقامة السياح الأوكرانيين

أمر بالغ الأهمية.. رسالة عاجلة لفنادق شرم الشيخ بشأن السياح الأوكران والروس