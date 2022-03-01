اختتام فعاليات الملتقى الدولي لطلاب الدراسات العليا بالخارج "الدورة الثانية"

كتب- محمد سامي:

اختتمت فعاليات الدورة الثانية للملتقى الدولي السنوي لطلاب الدراسات العليا بالخارج تحت عنوان "تكنولوجيات الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة"، اليوم الثلاثاء، والذي استمر على مدار يومَين تحت رعاية وزارة الدفاع ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وأكاديمية البحث العلمي ومعهد بحوث الإلكترونيات .

وبدأت الفعاليات بكلمة الدكتورة شيرين عبد القادر محرم، رئيس المُلتقى، توجهت خلالها بالشكر إلى رعاة الملتقى والحضور.

وأشارت محرم إلى أن مصر تشهد تقدماً ملحوظاً في مجال دعم وتمكين الأشخاص ذوي الهمم، وأن الملتقى يهدف إلى الجمع بين الخبرة الأكاديمية والخبرات التصنيعية والدولية؛ لإعداد كوادر فنية متخصصة لتلبية احتياجات المجتمع في ذلك المجال .

وألقى اللواء محمد علي متولي، نائب مدير إدارة البحوث الفنية والتطوير للقوات المسلحة، كلمة أكد خلالها أهمية الملتقى ودوره، في ضوء اهتمام الدولة المصرية بالنهوض بالتكنولوجيات المحلية للأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة .

وأكد اللواء الطبيب عيد محمود الطويل مستشار وزير الدفاع للتعليم الطبي والأجهزة التعويضة، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التعاون مع كل الجهات المعنية لتوفير كل التسهيلات لذوي القدرات الخاصة، مؤكداً أهمية موضوع الملتقى والمجهودات التي تبذلها الدولة في هذا المجال .

وأشاد الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا بنجاح الملتقى، مؤكدًا اهتمام الدولة بإنشاء منظومة مُتكاملة من الخدمات الطبية عالية المستوى للمواطنين من ذوي الإعاقة الحركية على أساس علمي سليم .

وتضمنت الدورة الحالية للملتقى ٢٢ محاضرة تشمل محاضرات لعدد من الشركات دولية ومحلية و١٧ محاضرة لباحثين من مختلف الدول، وقد سجل للحضور أكثر من ٥٠٠ باحث حول العالم، وشارك من داخل مصر باحثون من مختلف الجامعات .

وألقى المُلتقى الضوء على التحديات التي تواجه مجال الأجهزة التعويضية ومساعدات الحركة وكيفية التغلب عليها، وانتهى الملتقى إلى العديد من التوصيات التي تستهدف دعم منظومة الأطراف الصناعية والأجهزة التقويمية ومساعدات الحركة .