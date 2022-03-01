رئيس جامعة الأزهر يحذر الشباب من الانسياق خلف الشائعات والترويج لها بالباطل

القاهرة- أ ش أ:

حذر رئيس جامعة الأزهر الشريف، الدكتور محمد المحرصاوي، الشباب من الانسياق وراء الشائعات والترويج لها بالباطل.

جاء ذلك خلال الاحتفالية التي نظمها نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي؛ لتسليم جوائز الفائزين في دوري نادي الأعمال في نسخته الثانية بمقر مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر.

وطالب رئيس الجامعة الشباب بأن يكونوا معا بناء في الجمهورية الجديدة، انطلاقًا من أن شباب اليوم رجال الغد وقادة المستقبل، خاصة في ظل توجه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، نحو الاهتمام بالشباب في مختلف المراحل العمرية.

وأوضح أن ما قام به فريق "إيناكتس" جامعة الأزهر - الذي تم تتويجه الأول على العالم في مجال ريادة الأعمال - كان رصيدًا كبيرًا يضاف إلى رصيد جامعة الأزهر التي أصبحت تحتل تصنيفات متقدمة في مختلف التصنيفات الدولية.

وقال رئيس الجامعة إن التوجه الآن أصبح يعزز ثقافة العمل الحر والجد والاجتهاد في مختلف فنون العلم والمعرفة، لافتًا إلى أن الجامعة تؤمن بأن الانفتاح والتعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات الوطنية يسهم بشكل كبير في إحداث نهضة حقيقية على جميع المستويات، لذلك قامت الجامعة بعقد تعاون مع وزارات: الصحة، والتضامن الاجتماعي، والشباب والرياضة، وجامعة النيل، ومعهد بحوث البترول المصري، بجانب تعاونات أخرى مع مختلف المؤسسات الوطنية.

وأكد أن احتفالية اليوم تأتي ضمن خطة الجامعة في نشر ثقافة ريادة الأعمال بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بها والحرص على دعم الطلاب المبتكرين من خلال تنظيم الفعاليات والمسابقات التي يتم فيها تدريب الطلاب على جميع المهارات والخبرات ومتطلبات سوق العمل ومساعدتهم في تكوين شركاتهم التكنولوجية الناشئة بعد التخرج مما يسهم في دعم الاقتصاد المعرفي للدولة وتحقيقًا لرؤية مصر 2030.

وأشار المحرصاوي إلى أن نادي ريادة الأعمال بجامعة الأزهر هو أول ناد يتم إنشاؤه بالجامعات المصرية الحكومية والخاصة وانضم مؤخرًا إلى منظومة نوادي ريادة الأعمال والتي تنظمها وترعاها أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الشريك الاستراتيجي لجامعة الأزهر في مجالات دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا وريادة الأعمال والحاضنات التكنولوجية.

وأوضح أن النادي ينظم مسابقة دوري ريادة الأعمال بجامعة الأزهر للعام الثاني على التوالي وبالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

ولفت رئيس الجامعة إلى أن عدد الكليات التي تقدم منها طلاب للمسابقة هذا العام بلغت 42 كلية، تقدم طلابها بـ 210 مشروعات تأهل منها 43 مشروعا تم تدريبهم بالكامل حتى وصل عدد المشروعات المؤهلة للمرحلة النهائية 15 مشروعا، تمثل 19 كلية؛ حيث تم تدريبهم من خلال معسكر تدريب مكثف لمدة 35 ساعة على أيدي خبراء متخصصين في مجال إدارة الأعمال وريادة الأعمال ومهارات العرض وعمل خطة ونموذج الأعمال ودراسات السوق ودراسات الجدوى المبسطة لمشروعاتهم ومتابعتها على أيدي 15 موجها ومرشد أعمال بعدد 58 ساعة إرشاد وتوجيه، تأهل منهم 15 فريقًا طلابيًّا يمثلون مختلف كليات الجامعة بالقاهرة والأقاليم.​