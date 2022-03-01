تشمل ستاد القاهرة.. توجيهات من السيسي بشأن المدن الرياضية

كتب- محمد سامي:

"اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط وزير المالية، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء أ.ح إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة.

وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول "متابعة الموقف التنفيذي الخاص بالمدن الرياضية الأولمبية الجديدة على مستوى الجمهورية".

ووجه الرئيس بأن يتم تنفيذ وتطوير منشآت ومرافق البنية الأساسية للمنظومة الرياضية في مصر طبقاً للمعايير والمواصفات العالمية، ووفق نهج شامل يتكامل مع المشروعات التنموية الضخمة التي تقيمها الدولة، مما سيؤهل مصر لامتلاك القدرات ذات المواصفات والمعايير القياسية الدولية التي تتيح تنظيم واستضافة كبرى البطولات العالمية في مختلف الألعاب، خاصةً مع تكامل منظومة المدن الرياضية الحديثة في مصر من حيث التنوع والمواقع الجغرافية سواء بالعاصمة الادارية الجديدة، أو برج العرب شمالاً على سواحل البحر المتوسط، أو هيئة استاد القاهرة بقلب العاصمة فضلاً عن ربطها مع شبكة المحاور الجديدة والبنية التحتية للاتصالات والمطارات والموانئ والفنادق التي باتت مصر تتمتع بها.

وفي هذا السياق، تم استعراض سير العمل بمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية في العاصمة الإدارية الجديدة، والتى تمثل صرحاً رياضياً متكامل الأركان والخدمات وفق أعلى المواصفات العالمية، وبما تضمه المدينة من مختلف العناصر من استادات رياضية وصالات مغطاة ومجمعات متكاملة لكافة الألعاب الفردية والجماعية والرياضات المائية، ومنشآت طبية وخدمية وفندقية، مع بحث مخطط إدارة وتشغيل المدينة بالاسترشاد بالخبرة الأجنبية العالمية في هذا المجال.

كما تم عرض الموقف التنفيذي الخاص بمدينة الألعاب الأولمبية في برج العرب، وكذلك مخطط تطوير كلٍ من مدينة مرابط للخيول، ومحطة الزهراء للخيول العربية، وكذلك التطوير الشامل لمجمع هيئة استاد القاهرة، وذلك بهدف تأهيل وتحديث مختلف المنشآت الرياضية الملحقة بها، ووجه الرئيس بالإسراع في استكمال شبكة الطرق داخل المحيط الجغرافي لهيئة استاد القاهرة ومنشآتها الرياضية وربطها بالمحاور المرورية المحيطة وكذلك إقامة كباري مشاة علوية لتفادى الازدحام المروري ولتسيير حركة الجمهور الكثيفة عند حضور الفعاليات الرياضية والمباريات، وبما يتيح كذلك الاستخدام المجتمعي الرياضي والترفيهي لهيئة الاستاد وملحقاتها الفرعية.​