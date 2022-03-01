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مستشار وزير التموين يتابع توافر السلع الغذائية والاستراتيجية في بورسعيد

04:48 م الثلاثاء 01 مارس 2022
مستشار وزير التموين يتابع توافر السلع الغذائية والاستراتيجية في بورسعيد

مستشار وزير التموين يتابع توافر السلع الغذائية وال

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بورسعيد - طارق الرفاعي:

استقبل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، المستشار عمرو مدكور، مساعد وزير التموين، وذلك لمتابعة مستجدات العمل بقطاع التموين، بحضور كل من: ناصر ثابت وكيل وزارة التموين، وتامر الجزار، مسئول أحدى شركات تطبيقات الكروت الذكية.

وجرى مناقشة، خلال الاجتماع، مدى توافر احتياجات المحافظة من السلع الغذائية والاستراتيجية الهامة ببورسعيد، وانتظام العمل بمصانع إنتاج المواد الغذائية والخطط المستقبلية لدعم قطاع التموين بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد على أن القطاع التمويني شهد تطورًا غير مسبوقًا في بورسعيد، مما أهله للحصول على مراكز متقدمة في مسابقة التميز الحكومي، لتحقيقه خدمات أفضل للمواطنين في المقام الأول.

عادل الغضبان محافظ بورسعيد عمرو مدكور مساعد وزير التموين توافر السلع الغذائية بورسعيد

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