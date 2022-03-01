الأوقاف تعلن عن مسابقة رمضان القرآنية للناشئة واستكمال دروات المكون الشرعي واللغوي

كتب- محمود مصطفى:

أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، عن مسابقة رمضان القرآنية للناشئة، واستكمال دورات المكون الشرعي واللغوي بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعظات .

وقال وزير الأوقاف في بيان له اليوم الثلاثاء، إن المسابقة تأتي في إطار اهتمام وزارة الأوقاف بالقرآن الكريم وأهله، وأن المسابقة مفتوحة للذكور والإناث، بشرط أن يكون المتسابق تحت سن 15 سنة.

وأوضح وزير الأوقاف أن المسابقة على مستويين: المستوى الأول : حفظ القرآن الكريم مع فهم معانيه ، وفيه فرعان: الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معاني المفردات، والفرع الثاني: حفظ ربع القرآن الكريم مع تفسير الجزء الثلاثين ( جزء عم)، أما المستوى الثاني : حفظ القرآن الكريم لأصحاب الصوت الحسن، وفيه ثلاثة فروع : الفرع الأول: حفظ القرآن الكريم كاملًا، والفرع الثاني: حفظ نصف القرآن، والفرع الثالث : حفظ ربع القرآن .

وأضاف وزير الأوقاف : أما جوائز: فانه سيتم تخصيص نحو (500 ) جائزة للفائزين، بعضها يوزع للفائزين على مستوى المديريات ، وبعضها للفائزين على مستوى الجمهورية، لافتا إلى أن التقديم للاشتراك في المسابقة سيتم عن طريق المديريات الإقليمية بدءًا من غد الأربعاء الموافق 2 مارس الجاري بمكاتب مديري الدعوة بالمديريات أو من خلال التسجيل عبر الرابط التالي ( https://forms.gle/NNGmauPY6b4aKmD49 ) ، على أن تجرى الاختبارات الأولية بالمديريات خلال الأسبوع الثالث من شهر شعبان ، وتوافي الإدارة العامة لشئون القرآن الكريم بالنتيجة فور انتهاء الاختبارات ، وتكون التصفية النهائية بديوان عام الوزارة خلال الأسبوع الأول والثاني من شهر رمضان المبارك.

وعلى صعيد مختلف ، أشار وزير الأوقاف إلى أن الوزارة سوف تنظم ابتداء من السبت القادم الموافق الخامس من مارس إلى الخميس الموافق 10 مارس الجاري دورتي المكون الشرعي واللغوي لعدد ( 84 ) إمامًا وواعظة من الدفعة الرابعة المتكاملة بأكاديمية الأوقاف الدولية، لافتا إلى أن هذه الدورات تأتي استمرارًا لخطة وزارة الأوقاف في التدريب والتأهيل ، وفي إطار الجهود المبذولة من الوزارة للإعداد المتميز للأئمة والواعظات وصقلهم بمختلف المعارف والعلوم.​