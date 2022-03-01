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معاناة 8 سنوات.. طلب إحاطة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تعيين أوائل الخريجين

03:19 م الثلاثاء 01 مارس 2022
معاناة 8 سنوات.. طلب إحاطة لتنفيذ التوجيهات الرئاسية بشأن تعيين أوائل الخريجين

محمود عصام

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كتب- نشأت علي:

وجه النائب محمود عصام، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، طلب إحاطة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بشأن تأخر تعيين أوائل الخريجين بالجامعات.

وقال عصام: "بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة معاناة أوائل الخريجين على مدار 8 سنوات، صدر القرار الوزاري رقم 3021 بحصر أوائل خريجي الجامعات المصرية من دفعة 2014 حتى 2021."

وأشار النائب إلى أن وزارة التعليم العالي بدورها وتنفيذًا للتوصية الرئاسية، قامت بتوجيه خطاب إلى كل الجامعات للمطالبة بحصر الحاصلين على درجتي الماجستير والدكتوراه، وكذلك العشرين الأوائل من كل كلية في الفترة من 2014 حتى 2021.

وقال محمود عصام: "كان من المتوقع أن يتم تعيينهم في الجامعات التي تم بناؤها حديثًا، وكذلك في مؤسسات الدولة المختلفة والجهاز الإداري، إلا أنه حتى الآن لا يزال الموضوع "محلك سر".

وطالب عضو مجلس النواب وزارةَ التعليم العالي بإعلان جدول زمني واضح بشأن تعيين أوائل الخريجين وحملة الماجستير والدكتوراه، والكشف أيضًا عن الجهات المتاح التعيين فيها.

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