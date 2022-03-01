الحرب الروسية- الأوكرانية.. "نقل النواب" تشيد بجهود الدولة في إجلاء المصريين العالقين ببوخارست

كتب- نشأت علي:

أشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب بجهود جميع أجهزة الدولة في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإنقاذ جميع المواطنين داخل أوكرانيا وعودتهم إلى مصر، مؤكدًا أن مصر في عهد السيسي تعتبر جميع أبنائها بالخارج أمانة لديها وتبذل جهودًا جبارة للحفاظ عليهم.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات، في بيان له اليوم الثلاثاء، بتخصيص الحكومة المصرية طائرة اليوم لإجلاء المواطنين العالقين في بوخارست بعد عبورهم الحدود الأوكرانية- الرومانية، وإرسال طائرة إجلاء تصل اليوم إلى بوخارست، مشيداً بتوجيه الدبلوماسية المصرية للمواطنين المصريين بسرعة التوجه الآن إلى السفارة المصرية في بوخارست؛ لإعداد قائمة المسافرين على متن تلك الطائرة، والتوجه بعد ذلك مباشرة إلى المطار من السفارة في شكل جماعي.

ووجه النائب رسالة طمأنة إلى المصريين والطلاب بأوكرانيا، أكد فيها حرص جميع أجهزة الدولة؛ سواء وزارة الخارجية أو وزارة الهجرة والمصريين بالخارج والطيران المدني، مشيدًا بالمتابعة المستمرة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة، لأحوال جميع المصريين في أوكرانيا ومساعدتهم في العودة إلى أرض الوطن سالمين.

وأشاد رئيس لجنة النقل والمواصلات بإصدار وزارة الخارجية توجيهاتها العاجلة إلى سفارات جمهورية مصر في عواصم دول الجوار الأوكراني بالعمل على مدار الساعة على تيسير استقبال المواطنين المصريين العابرين لحدود أوكرانيا باتجاه هذه الدول، والعمل على توفير كل أوجه الرعاية اللازمة لهم؛ بما في ذلك تسهيل الانتقال وتسكينهم في الفنادق ومقرات مؤقتة للإقامة؛ مثمناً نجاح هذه الجهود في استقبال السفارة في كلٍّ من وارسو وبوخارست مجموعة من المواطنين المصريين الذين غادروا الحدود الأوكرانية باتجاه كل من بولندا ورومانيا، حيث قدمت لهم سفارتانا في البلدين كل أوجه الرعاية اللازمة، بالتنسيق مع السلطات البولندية والرومانية الصديقة.