مؤتمر المناخ COP27.. وزيرة البيئة تلتقي المدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة

كتب- محمد نصار:

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، بوكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إنجر أندرسن، وذلك لمناقشة استعدادات مصر لتنظيم واستضافة مؤتمر تغير المناخ.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة في الشق الثاني للدورة الخامسة لجمعية الأمم المتحدة للبيئة المنعقد بمدينة نيروبي بكينيا تحت عنوان "تعزيز برنامج الأمم المتحدة للبيئة من أجل تنفيذ البعد البيئي لخطة التنمية المستدامة 2030"، بحضور خالد الأبيض، سفير مصر بنيبروبي، والسفير محمد نصر بوزارة الخارجية.

وفي بداية الاجتماع، أثنت إنجر أندرسن على رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر للتنوع البيولوجي والخروج بخارطة طريق في فترة بداية جائحة كورونا، وقد تسليم الصين رئاسة المؤتمر بعد 3 سنوات من رئاسة مصر له، معربة عن ثقتها في تولي مصر رئاسة مؤتمر المناخ القادم.

وأكدت وزيرة البيئة على أن مصر على المستوى اللوجستي والفني والتنظيمي للمؤتمر على أتم استعداد لتنظيمه واستضافته وتوجد لجنة عليا برئاسة رئيس الوزراء ووزراء الخارجية والبيئة لرئاسة وتنظيم المؤتمر ويتم الاجتماع كل أسبوعين في هذا الشأن.

وأضافت أن مصر تأخذ التنوع البيولوجي من أولوياتها لأنه يؤثر على التغير المناخي، ومؤكدة على الدور المهم للتمويل خاصة فيما يخص التغير العالمي للتكيف والنتائج الخاصة بتمويله التي ظهرت فى مؤتمر جلاسكو، وأيضا الجزء الخاص بدعم التنوع البيولوجي، مشيرة إلى أنه لدينا استراتيجية لتغير المناخ تحتوي على التكيف والتخفيف.

وأضافت وزيرة البيئة: على العالم أجمع بحث كيفية تطبيق التكيف على أرض الواقع ولتطبيق ذلك أخذنا في عين الاعتبار كل المبادرات التي تسعى لتحويل الطاقة أو التكيف أو التخفيف إضافة إلى إعطاء أمثلة أكثر حول قصص النجاح المختلفة التي تم تطبيقها في مختلف المجالات، مشيرة إلى أن دعم الأمم المتحدة لمبادراتنا سيكون إضافة كبيرة، كما دعت وزيرة البيئة، إنجر أندرسن لتقديم قصص النجاح لديها لعرضها خلال المؤتمر.

وأشارت وزيرة البيئة إلى دعم وتوجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة أن يكون للشباب جزءا في هذا المؤتمر، موضحة: لدينا برامج بشرم الشيخ حيث بدأنا المدينة الخضراء بها ووزارة الكهرباء والسياحة بالتعاون مع القطاع الخاص وأحد مشاريعنا في الأمم المتحدة تقدم المساعدة التكنيكية في هذا النوع من الحزم وبمجرد موافقة وزارة الكهرباء سنقوم بتوصيل الكهرباء لهذه الفنادق دون مقابل سوى المقابل الخاص بالطاقة المتجددة، مشيرة إلى وجود 20 فندقا يعملون بهذه الطريقة.

وأضافت وزيرة البيئة: نعمل في مجال السياحة البيئية حول حملة ecoegypt، كما قطعت مصر شوطا كبيرا في مجال البلاستيك خلال الـ 3 سنوات الماضية وطبقنا إعادة تدوير البلاستيك في مناطق مثل الغردقة وشرم الشيخ.

كما أضافت وزيرة البيئة أن مصر لديها برنامج كبير فيما يخص إدارة المخلفات حول البنية التحتية وإعطاء فرص للقطاع الخاص مشيرة إلى أن مصر انتهت من 50% من البنية التحتية حيث يتم حاليا عمل عقود لجمع القمامة مع القطاع الخاص كما تم إصدار قانون إدارة المخلفات.

وأبدت إنجر أندرسن تقديم كافة أوجه الدعم خلال رئاسة مصر للمؤتمر وكافة الموضوعات التي ستناقش في المؤتمر سواء في مجال التكيف أو تمويله، مشيرة إلى أن هذه من الموضوعات المهمة التي تشغل مصر وترغب في دعمها من ناحية العلماء والخبراء في هذا المجال.

وأضافت أن التكيف من الموضوعات المهمة، مؤكدة على أهمية دعم كافة المبادرات التي تعمل في هذا الاتجاه، ومشيرة إلى ضرورة إلقاء الضوء حول الغاز والبترول والطاقة المتجددة حيث تعمل مصر جاهدة في هذا المجال.

كما أبدت ترحيبها ودعمها بتقديم أمثلة جيدة وقصص نجاح فيما يخص التكيف والدول التي تم الاستثمار بها مثل كينيا.