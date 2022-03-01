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"تنسيقية الأحزاب" تنعي وفاة الدكتور عبدالحي عبيد

01:41 م الثلاثاء 01 مارس 2022
"تنسيقية الأحزاب" تنعي وفاة الدكتور عبدالحي عبيد

الدكتور عبدالحي عبيد

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كتب- أسامة علي:

نعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بمزيد من الحزن والأسي، وفاة الدكتور عبدالحي عبيد رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية بمجلس الشيوخ.

وقدمت التنسيقية، خالص التعازي لأسرة الفقيد، داعين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته و أن يلهم أهله الصبر والسلوان.

‏ توفى النائب عبد الحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية بمجلس الشيوخ، إثر إصابته بفيروس كورونا.

وكتب خالد قنديل عضو مجلس الشيوخ عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك": "بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره تنعى النائب الدكتور عبدالحي عبيد، رئيس لجنة الشئون الخارجية والعربية والأفريقية، ونتقدم لأسرة الفقيد الراحل بخالص العزاء وصادق المواساة داعين المولى أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله الصبر والسلوان".

الدكتور عبدالحي عبيد مجلس الشيوخ تنسيقية الأحزاب خالد قنديل

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