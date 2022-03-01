قناة السويس: عبور 1713 سفينة بحمولات 100.1 مليون طن خلال فبراير

كتب - حسام الدين أحمد:

صرح الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، بأن حركة الملاحة بالقناة خلال شهر فبراير المنقضي، سجلت أرقاماً قياسية جديدة وغير مسبوقة على صعيد معدلات عبور السفن والحمولات الصافية بعبور 1713 سفينة من الاتجاهين.

وقال الفريق أسامة ربيع أن إجمالي حمولات صافية بلغت 100.1 مليون طن، وذلك مقابل عبور 1532 سفينة خلال شهر فبراير من العام الماضي، بإجمالي حمولات صافية قدرها 97.6 مليون طن.

وأوضح الفريق ربيع في بيان صحي للهيئة، أن معدلات الآداء خلال شهر فبراير 2022 تعد هي الأعلى مقارنة بذات الشهر عبر السنوات المتعاقبة على مدار تاريخ القناة وهو ما انعكس على زيادة حصيلة الإيرادات المحققة بنسبة 15.1 % مسجلة 545.5 مليون دولار، _غير شاملة الخدمات الملاحية_ خلال شهر فبراير 2022 مقابل 474.1 مليون دولار خلال الفترة المثيلة العام الماضي بفارق 71.4 مليون دولار.

وأضاف أن التقارير الملاحية خلال شهر فبراير 2022 رصدت زيادة كبيرة في معدلات عبور مختلف أنواع السفن مقارنة بذات الشهر من العام الماضي، حيث ارتفعت أعداد سفن الصب بنسبة 29 %، وزادت سفن الحاويات العابرة للقناة بنسبة 11.8%، فيما بلغت نسبة زيادة سفن حاملات السيارات 22.2%.