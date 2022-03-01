"مهم وعاجل".. توجيهات جديدة للفنادق بشأن إقامة السياح الأوكرانيين​

كتب- يوسف عفيفي:

خاطبت غرفة المنشآت الفندقية، الفنادق المصرية، وكذلك منظمي الرحلات السياحية في مدينتي شرم الشيخ والغردقة بشأن تكلفة إقامة السياح الأوكرانيين في الفنادق.

جاء ذلك عقب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في الساعات الأولى من صباح الخميس الماضي الموافق 24 فبراير 2022، بدء عملية عسكرية في شرقي أوكرانيا.

وأكدت الغرفة، في خطابها إلى الفنادق، على استمرار إقامة السائحين الأوكرانيين والروس المتواجدين بالفنادق المصرية وعدم الامتناع عن تقديم أي خدمات تقدم لهم لحين عودتهم إلى بلادهم.

وتابعت: إن الأحداث السياسية الجارية بين روسيا وأوكرانيا، وما ترتب عليه من غلق المجال الجوي لدولة أوكرانيا، بما يتعذر معه عودة السائحين الأوكران إلى أراضيهم بعد انتهاء البرنامج السياحي الخاص بهم، فيجب استمرار إقامة هؤلاء السائحين بالفنادق حفاظا على سمعة مصر السياحية، ومطالبة الفنادق بمخاطبة منظمي الرحلات للوصول إلى اتفاق بشأن آليه تغطية نفقات الإقامة الخاصة بالسائحين وذلك في ضوء العقد المبرم بينهما".

واختتمت الغرفة في خطابها، بالتأكيد على ضرورة عدم دخول السائحين كطرف في أي مفاوضات أو مطالبتهم بأي مبالغ مالية والتأكيد على حسن معاملتهم لحين عودتهم إلى بلادهم.

وكانت غرفة المنشآت الفندقية، وجهت نهاية الأسبوع الماضي، رسالة عاجلة إلى مديري عموم الفنادق بمدينة شرم الشيخ بشأن السياح الأوكرانيين، نصت على:"برجاء حسن استقبال السائحين الأوكرانيين العائدين من المطار اليوم وتقديم كافة المساعدات والدعم اللازم لهم وعدم مغادرة أي سائح من الفنادق والتعامل بحرص شديد بين السائحين الروس والسائحين الأوكرانيين".

وتابعت الرسالة: "سيتم موافاتكم بأية تعليمات جديدة قد تصدر من وزارة السياحة والآثار بهذا الشأن.. وبرجاء اعتبار هذا الأمر عاجل و بالغ الأهمية".

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