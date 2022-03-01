مؤسسة فاروق حسني تمنح جورج بهجوري جائزة الاستحقاق الكبرى

كتب- مصراوي:

أعلنت مؤسسة فاروق حسني للثقافة والفنون، عن اعتماد مجلس أمنائها بالإجماع لترشيح الفنان التشكيلى الكبير جورج بهجورى لجائزة الاستحقاق الكبري في دورتها الأولى لعام ٢٠٢٢ وقيمتها ١٠٠ مائة ألف جنيه.

وصرح الأديب محمد سلماوي أمين عام الجائزة وعضو مجلس الأمناء، بأن جائزة الإستحقاق الكبرى تختلف عن باقي جوائز المؤسسة في أنها تمنح لشخصية كبيرة ذات إنجاز بارز أثرت الحياة الثقافية المصرية فى الفن التشكيلي أو الأدب أو السينما أو الموسيقي، وذلك عن مجمل أعمالها.

وقال سلماوي في بيان صحفي: هذه الجائزة غير مخصصة للشباب كباقى الجوائز، وإنما للشخصيات الراسخة في مجالها، وهي تمثل تحية تقدير للشخصية الفائزة وعرفان بقيمة إنجازها.

وفي حيثيات ترشيح البهجوري للجائزة أوضح سلماوى أن جورج بهجورى فنان مصري أصيل أنجز مئات بل آلاف اللوحات على مدى حياته الممتدة عبر ما يقرب من قرن من الزمان، وقال إن لوحاته نابعة من الواقع المصرى وتجسد الكثير من رموزه البارزة، وله تقدير كبير فى مصر وفى الخارج خاصة في فرنسا التي عاش بها سنوات.

وسيتم تكريم البهجورى في حفل توزيع جوائز الفنون فى دورتها الثالثة وذلك يوم الاثنين القادم الموافق ٧ مارس بمركز الجزيرة للفنون بالزمالك، وذلك تحت رعاية وزارة الثقافة.