مرصد الأزهر يقدم رؤى حول منهجية تنظيم داعش المستقبلية

كتب - محمود مصطفى:

قال مرصد الأزهر، إن الفترة الماضية شهدت الحديث حول إمكانية عودة تنظيم داعش الإرهابي للظهور بقوة مرة أخرى، من خلال بعض الاستراتيجيات التي تبناها مؤخرًا مثل الاستقطاب الإلكتروني لعناصر ومؤيدين جدد، أو من خلال تهريب عناصره المتطرفة من السجون فيما يُعرف بإستراتيجية "هدم الجدران".

وأوضح المرصد في بيان له، الثلاثاء، أنه توقع قُرب نهاية "البغدادي" عقب ظهوره الإعلامي المتكرر؛ مما سهَّل عملية استهدافه من قبل الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، وهو ما حدث بالفعل. لذا فإن توجه "القرشي" إلى عدم الظهور كان بهدف تفادي الأخطاء التي وقع فيها "البغدادي" لتجنب المصير نفسه، وهو ما لم يحدث، الأمر الذي يُرجح فرضية أن التنظيم مخترق وهو ما سنتطرق إليه لاحقًا.



وطرح المرصد تساؤلاته حول تداعيات مقتل "القرشي" وتأثير ذلك على التنظيم الإرهابي وما هي الرؤية المستقبلية التي سيتبناها للحفاظ على كيانه بعد الضربات الموجعة التي يتلقاها بين الفينة والأخرى.



وتوقع مرصد الأزهر، أن يقوم التنظيم الإرهابي بمتابعة استهداف القوات العسكرية التابعة لقوات ‏التحالف الدولي في مناطق النزاع بسوريا والعراق، ومحاولة تنفيذ هجمات إرهابية انتقامية في ‏الدول الأوروبية من خلال ‎الخلايا النائمة والذئاب المنفردة، وربما يلجأ إلى الاستعانة بالخلايا ‏النشطة في بعض الدول الإفريقية للإضرار بمصالح قوات التحالف ورعاياها هناك.

ودعا ‏مرصد الأزهر، إلى ضرورة مراقبة تلك المنطقة وزيادة التأهب الأمني بها لتفادي حدوث أية مفاجآت، مشددًا على أن مواجهة ‏التنظيمات الإرهابية تتطلب إلى جانب المواجهة الأمنية، مواجهة فكرية تُصحح المفاهيم ‏وتنبذ العنف على نطاق واسع. ‏