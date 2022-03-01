للمرة الثانية خلال أسبوع.. ارتفاع أسعار البيض الأبيض والأحمر

كتب- محمد سامي:

حققت أسعار البيض ارتفاعا، اليوم الثلاثاء، وذلك بحسب بورصة بيع البيض على مستوى الجمهورية، عقب زيادة يوم السبت الماضي .

وسجل سعر طبق البيض الأبيض في جميع البورصات الرئيسية ما بين 52 و52.5 جنيه، ليباع في الأسواق بـ 55 جنيها.

كما سجل سعر طبق البيض الأحمر 54 جنيها في البورصات ليباع بـ 56 جنيها، وتراوحت أسعار البيض البلدي من 59 إلى 61 جنيها.

يذكر أن أسعار البيض قد شهدت حالة من التذبذب خلال شهري يناير الماضي وفبراير الجاري ما بين الارتفاع والانخفاض والاستقرار.​