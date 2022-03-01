انفوجرافيك وفيديو.. "الزراعة في كل مصر-30" يعرض أنشطة المديريات والطب البيطري في أسبوع

كتب- مصراوي:

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، اليوم الثلاثاء، العدد رقم ٣٠ من إصدار "الزراعة في كل مصر" بالإنفوجراف والفيديو، يوضح الجهود والأنشطة التي تقوم بها مديريات الزراعة والطب البيطري بمحافظات الجمهورية خلال الفترة من ٢٢ إلى ٢٨ فبراير الجاري.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الجيزة، وفقًا للحصاد الأسبوعي لأنشطة المديريات، حصاد أحد الحقول الإرشادية لمحصول بنجر السكر، وشنت مديرية الطب البيطري، حملات على أسواق اللحوم، وضبط طن و333 كجم لحومًا ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي وذبح خارج المجازر، وتم الانتهاء من تحصين 30 ألفًا و961 رأسًا ضد الجلد العقدي وجدري الأغنام والطاعون، و5 آلاف و120 رأس ماشية ضد مرضى الحمى القلاعية والوادي المتصدع، وتم تنفيذ 17 ندوة إرشادية حول أهمية التحصين والوقاية من الأمراض المشتركة ومرض السعار.

وواصلت مديرية الزراعة بمحافظة القليوبية حملات إزالة التعديات على الأرض الزراعية، وإزالة 12 حالة، كما تم عقد الاجتماع الشهري لمديري البساتين على مستوى مراكز المحافظة، وتنفيذ مدرسة حقلية حول الإنتاج الحيواني بقرية ميت كنانة، وشنت حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات والمخصبات أسفرت عن تحرير 4 محاضر تصنيع و اتجار في مبيدات ومخصبات زراعية بدون ترخيص ومبيدات ومخصبات غير مسجلة بوزارة الزراعة.

وشنت مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية حملات رقابية على أسواق بيع وتداول المبيدات، أسفرت عن ضبط (29) عبوة مختلفة الأحجام من المبيدات والمخصبات منها منتهية الصلاحية وأخرى غير مسجلة بوزارة الزراعة، وواصلت حملاتها لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، وإزالة (24) حالة، وتم بالتعاون مع جامعة المنوفية تنظيم قافلة زراعية بمنوف، لرفع مهارات المهندسين الزراعيين، كما تم عقد عدد (35) ندوة توعوية تناولت عددًا من الموضوعات على رأسها الإعداد لزراعة القمح، الري الحديث وتجميع الألبان.

ونفذت مديرية الطب البيطري بمحافظة الدقهلية قافلة علاجية بيطرية مجانية بقرية قراش بمدينة جمصة؛ حيث تم علاج كل الحالات المترددة إلى القافلة مجاناً.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة كفر الشيخ رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية لمتابعة حالة المحاصيل الشتوية، والمرور على زراعات القمح في مركزي كفر الشيخ ودسوق.

وأعلنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الشرقية، حملة تحصين الطيور ضد مرض إنفلونزا الطيور للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين؛ حيث تم تحصين 73 ألفًا و890 طائرًا، وعقد 240 ندوة إرشادية للتوعية بمرض إنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ على صحة وسلامة الإنسان والحيوان.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة إزالة ٢٣ حالة تعدٍّ على الأراضي الزراعية، بمراكز مختلفة على مستوى المحافظة، وشنت مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسكندرية حملات على أسواق اللحوم، وضبط 406 كجم لحوم ومصنعاتها غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم الانتهاء من تحصين 26 ألفًا و93 رأسًا ضد جدري الضأن والجلد العقدي، وعقد 12 ندوة إرشادية.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة مطروح توفير مبيد حيوي لمكافحة دودة أوراق الزيتون الخضراء التي تصيب البراعم الطرفية للنموات الجديدة لأشجار الزيتون وتؤثر على الإنتاجية، وواصل مسؤولو مديرية الزراعة بمحافظة بورسعيد، متابعة زراعات محاصيل بنجر السكر والقمح والشعير، بمنطقة جنوب بورسعيد.

وأطلقت مديرية الزراعة بمحافظة دمياط، أولى فعاليات البرنامج التدريبي لمطبقي المبيدات، كما تم المرور على الزراعات الشتوية بنواحي مركزي الزرقا وفارسكور، وفحص زراعات القمح.

واستقبلت المديرية عددًا من كبار المزارعين وممثلي مجالس إدارة الجمعيات الزراعية؛ لمناقشة وبحث عدد من مطالب المزارعين.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الفيوم تكثيف حملاتها للتصدي وإزالة التعديات على الأراضي الزراعية، للحفاظ على الرقعة الزراعية، في مراكز: سنورس، الفيوم، طامية، كما تم زيارة مصنع لعصر وتعبئة الزيوت الطبيعية والأعشاب، وتم عقد اجتماع مع مسؤولي المكافحة والإرشاد الزراعي بالمديرية، وتم تنفيذ حملة لمكافحة القوارض لحماية محصول القمح من خلال إنشاء حزام حول مساحات القمح باستخدام مبيدات مقاومة القوارض، وافتتحت مديرية الزراعة بمحافظة المنيا مؤتمر: الحملة الإرشادية لسلاسل قيمة محصول عباد الشمس والزراعة التعاقدية أمان وضمان.

واستقبلت مديرية الزراعة بمحافظة البحر الأحمر قافلة زراعية من جامعة الأزهر في الإدارة الزراعية بالشلاتين وتم توزيع شتلات فاكهة وشتلات نباتات الزينة على المواطنين والمهندسين بالمجان.

وأعلنت مديرية الزراعة بمحافظة جنوب سيناء استمرار القوافل الزراعية بالطور، والمرور على أجهزة القطاع الزراعي بمدينتي طابا ونويبع وإجراء تفتيش مفاجئ على منافذ بيع منتجات وزارة الزراعة، وتم تفقد مساحات القمح المنزرعة بجنوب سيناء وللاطمئنان على حالة محصول القمح، وتمت زيارة مفاجئة لمزرعة الدواجن للاطمئنان على وضع الدواجن ومدى تنفيذ المسؤولين عن العنابر للإجراءات اللازمة لتربية ورعاية الدواجن، كما تم استقبال اللجنة المسؤولة لمتابعة تطوير أعمال مركز تجميع الألبان الكائن بمدينة الطور.



يُذكر أن مركز المعلومات الصوتية والمرئية، بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران حاليًّا ٤ إصدارات رسمية، الجمعة من كل أسبوع، إنفوجرافًا وفيديو باسم: الزراعة في أسبوع، لإلقاء الضوء على ملخص ما تم من أنشطة وجهود، بكل القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلًا عن إنفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول أنشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخراً، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، والإصدار الأخير "أرقام في الزراعة"، الذي يلقي الضوء على إنجازات القطاع الزراعي بالأرقام.