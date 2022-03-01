1300 عربة.. وزير النقل من المجر: نقلة كبيرة في منظومة نقل الأفراد والبضائع في مصر -صور

كتب- أسامة علي:

تفقد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، يرافقه السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، اليوم الثلاثاء، خلال زيارته إلى المجر، مصنع دوناكيسي الشريك المجري مع شركة "ترانس ماش هولدنج" الروسية، في مشروع تصنيع وتوريد عدد ١٣٠٠ عربة سكة حديد جديدة للركاب.

بدأت الجولة بمشاهدة عرض تقديمي قدمه مدير المصنع عن مراحل إنتاج العربات الجديدة ومكوناتها ومخطط التوريد، ضمن صفقة الـ1300 عربة التي تعاقدت عليها هيئة السكك الحديدية المصرية مع شركة "ترانسماش هولدنج" التي يصنع منها في المجر 670 عربة.

وتفقد الوزير خطوط الإنتاج المختلفة للعربات الدرجة الثالثة المكيفة وشاهد مراحل تصنيعها؛ حيث شدد الوزير على الالتزام التام بالمواصفات الفنية المتفق عليها لكل العربات، بما يضمن تقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب مع توالي توريد دفعات العربات؛ خصوصاً أن هذه الصفقة هي الأضخم في تاريخ سكك حديد مصر، وأحدثت بالفعل طفرة كبيرة في مستوى الخدمة المقدمة للركاب.



وأكد مسؤولو شركة ترانسماش الالتزام التام بكل بنود التعاقد سواء في ما يتعلق بالمواصفات الفنية للعربات أو معدلات التنفيذ، كما أكد مدير المصنع أن الصفقة هي أكبر مشروع لقطاع صناعة النقل في المجر، وتجسد التعاون الإيجابي المثمر مع مصر في مجال السكك الحديدية.

والتقى الوزير وبحضور السفير محمد الشناوي سفير مصر بالمجر، لازلو بالكوفيتش وزير التكنولوجيا والابتكار بدولة المجر، والمعني بموضوعات النقل بكل أنواعه؛ حيث شهد اللقاء تأكيد وزير النقل الأهمية التي توليها مصر للتعاون مع المجر وما تمثله صفقة عربات القطارات من ركيزة لهذا التعاون في ظل وجود الرغبة لدى الجانبين لتوسيع أفق هذا التعاون، ليمتد إلى قطاعات النقل النهري الخاص بنقل الأفراد والبضائع وتعظيم الاستثمارات في هذا القطاع الواعد، وإحداث نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى تصنيع عربات القطارات في مصر، بما يسهم في توطين هذه الصناعة في مصر وانطلاقة مصر لتكون مركزًا لتصدير المنتجات للأسواق العربية والإفريقية، وشهد اللقاء الاتفاق على قيام وزير التكنولوجيا والابتكار بإعداد مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين الوزارتين.

ووجه وزير النقل دعوة إلى وزير الابتكار والتكنولوجيا لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة.